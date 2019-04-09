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Факты / Спорт

Ломаченко наденет на бой против Кроллы уникальный халат

Промоутер Василия Ломаченко заинтриговал видом халата, в котором украинский боксер выйдет на бой против Энтони Кроллы.

Ломаченко наденет на бой против Кроллы уникальный халат

Василий Ломаченко будет выходить на бой против Энтони Кроллы в особенном халате.

С призывом обратить внимание на внешний вид украинского боксера выступил его промоутер Боб Арум.

– В истории бокса не было еще ничего подобного, – заинтриговал он.

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Как известно, Ломаченко выйдет в ринг против Кроллы 12 апреля в Лос-Анджелесе. Украинец получит за бой против британца более 2 миллионов долларов.

Источник: Isport

Фото: Dreamstime

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