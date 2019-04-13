Василий Ломаченко успешно защитил свои пояса WBA и WBO от посягательств Энтони Кролла.

В Лос-Анджелесе на арене Staples Center состоялся вечер бокса, главной изюминкой которого стал поединок Василия Ломаченко с британцем Энтони Кроллой.

Украинский чемпион мира по версии WBA и WBO успешно защитил свои пояса. Бой завершился победой нокаутом в четвертом раунде.

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С первых раундов Ломаченко захватил центр ринга и потихоньку наращиваал темп. Уже в третьем раунде рефери зафиксировал стоячий нокдаун у Кроллы. А в четвертом британец упал на настил ринга после мощного удара правой от Ломаченко.

Для Ломаченко эта победа стала тринадцатой при одном поражении. У Кроллы это седьмое поражение при 34 победах и трех ничейных результатах.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию боя между Василием Ломаченко и Энтони Кроллой.