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Факты / Спорт

Гвоздик назвал своего следующего соперника

Украинец Александр Гвоздик, который в сегодняшнем бою против Нгумбу защитил титул WBC, назвал следующего своего соперника.

Гвоздик назвал своего следующего соперника

Гвоздик своим вероятным соперником назвал Маркуса Брауна. При этом боксер сказал, что точных планов своих промоутеров пока не знает.

– Я максимально настраивался на сегодняшнего оппонента, поэтому такие разговоры не велись. Насколько я знаю, следующей должна быть обязательная защита против Маркуса Брауна, – говорит украинец.

На вопрос о количестве запланированных на этот год поединков, он ответил, что “хотелось бы провести еще два”.

– Все зависит от того, как эти поединки будут проходить. Если они будут вот так по несколько раундов, то можно и 10 провести боев, – рассказывает Гвоздик.

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Напомним, что Александр Гвоздик из-за травмы Нгумбу одержал техническую победу в бое за титул WBC.

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