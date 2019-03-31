Украинец Александр Гвоздик, который в сегодняшнем бою против Нгумбу защитил титул WBC, назвал следующего своего соперника.

Гвоздик своим вероятным соперником назвал Маркуса Брауна. При этом боксер сказал, что точных планов своих промоутеров пока не знает.

– Я максимально настраивался на сегодняшнего оппонента, поэтому такие разговоры не велись. Насколько я знаю, следующей должна быть обязательная защита против Маркуса Брауна, – говорит украинец.

На вопрос о количестве запланированных на этот год поединков, он ответил, что “хотелось бы провести еще два”.

– Все зависит от того, как эти поединки будут проходить. Если они будут вот так по несколько раундов, то можно и 10 провести боев, – рассказывает Гвоздик.

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Напомним, что Александр Гвоздик из-за травмы Нгумбу одержал техническую победу в бое за титул WBC.