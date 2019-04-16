Кардифф Сити сообщил ФИФА, что не собирается ничего платить Нанта за трансфер аргентинского форварда Эмилиано Сала.
Кардифф Сити предоставил ФИФА доказательства касательно трансфера погибшего аргентинского форварда Эмилиано Сала, который перешел в валлийский клуб из французского Нанта.
Лазурные птицы настаивает на том, что контракт с Сала недействителен. По версии Кардиффа, соглашение было отклонено руководством английской Премьер-лиги, поскольку оплата трансфера не отвечала регламенту АПЛ.Читайте: Причина смерти Эмилиано Сала Нант оплакивает Сала: арбитр остановил матч, чтобы почтить память игрока Вчера Сала должен был сыграть с Арсеналом. Его внесли в заявку и устроили акцию
Также валлийский клуб заявил, что Нант не выполнил необходимые юридические формальности, которые были изначально согласованы в договоре.
Напомним, авиакатастрофа с футболистом Эмилиано Сала произошла, когда он летел из Франции в Уэльс: самолет с игроком упал в Ла-Манш.
Фото: FC Nantes