Кардифф Сити сообщил ФИФА, что не собирается ничего платить Нанта за трансфер аргентинского форварда Эмилиано Сала.

Кардифф Сити предоставил ФИФА доказательства касательно трансфера погибшего аргентинского форварда Эмилиано Сала, который перешел в валлийский клуб из французского Нанта.

Лазурные птицы настаивает на том, что контракт с Сала недействителен. По версии Кардиффа, соглашение было отклонено руководством английской Премьер-лиги, поскольку оплата трансфера не отвечала регламенту АПЛ.

Также валлийский клуб заявил, что Нант не выполнил необходимые юридические формальности, которые были изначально согласованы в договоре.

Напомним, авиакатастрофа с футболистом Эмилиано Сала произошла, когда он летел из Франции в Уэльс: самолет с игроком упал в Ла-Манш.

Фото: FC Nantes