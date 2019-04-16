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Факты / Спорт

Кардифф заявил ФИФА, что трансфер Сала недействителен и отказывается платить

Кардифф Сити сообщил ФИФА, что не собирается ничего платить Нанта за трансфер аргентинского форварда Эмилиано Сала.

Еміліано Сала

Кардифф Сити предоставил ФИФА доказательства касательно трансфера погибшего аргентинского форварда Эмилиано Сала, который перешел в валлийский клуб из французского Нанта.

Лазурные птицы настаивает на том, что контракт с Сала недействителен. По версии Кардиффа, соглашение было отклонено руководством английской Премьер-лиги, поскольку оплата трансфера не отвечала регламенту АПЛ.

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Также валлийский клуб заявил, что Нант не выполнил необходимые юридические формальности, которые были изначально согласованы в договоре.

Напомним, авиакатастрофа с футболистом Эмилиано Сала произошла, когда он летел из Франции в Уэльс: самолет с игроком упал в Ла-Манш.

Фото: FC Nantes

Источник: Sky Sports

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