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Факти / Спорт

Кардіфф заявив ФІФА, що трансфер Сала недійсний і відмовляється платити

Кардіфф Сіті сповістив ФІФА, що не збирається нічого платити Нанту за трансфер аргентинського форварда Еміліано Сала.

Еміліано Сала

Кардіфф Сіті надав ФІФА докази по трансферу загиблого аргентинського форварда Еміліано Сала, який перейшов у валійський клуб з французького Нанта.

Блакитні пташки наполягає на тому, що контракт з Сала недійсний. За версією Кардіффа, угода була відхилене керівництвом англійської Прем’єр-ліги, оскільки оплата трансферу не відповідала регламенту АПЛ.

Читайте: Причина смерті Еміліано Сала Нант оплакує Сала: арбітр зупинив матч, щоб вшанувати пам'ять гравця Вчора Сала мав зіграти з Арсеналом. Його внесли в заявку та влаштували акцію

Також валійський клуб заявив, що Нант не виконав необхідні юридичні формальності, які були відпочатку погоджені у договорі.

Нагадаємо, авіакатастрофа з футболістом Еміліано Сала сталася, коли він летів з Франції до Вельсу: літак з гравцем впав у Ла-Манш.

ФотоFC Nantes

Джерело: Sky Sports

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