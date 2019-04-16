Кардіфф Сіті сповістив ФІФА, що не збирається нічого платити Нанту за трансфер аргентинського форварда Еміліано Сала.
Кардіфф Сіті надав ФІФА докази по трансферу загиблого аргентинського форварда Еміліано Сала, який перейшов у валійський клуб з французького Нанта.
Блакитні пташки наполягає на тому, що контракт з Сала недійсний. За версією Кардіффа, угода була відхилене керівництвом англійської Прем’єр-ліги, оскільки оплата трансферу не відповідала регламенту АПЛ.Читайте: Причина смерті Еміліано Сала Нант оплакує Сала: арбітр зупинив матч, щоб вшанувати пам'ять гравця Вчора Сала мав зіграти з Арсеналом. Його внесли в заявку та влаштували акцію
Також валійський клуб заявив, що Нант не виконав необхідні юридичні формальності, які були відпочатку погоджені у договорі.
Нагадаємо, авіакатастрофа з футболістом Еміліано Сала сталася, коли він летів з Франції до Вельсу: літак з гравцем впав у Ла-Манш.
Фото: FC Nantes