Полузащитник Генка Руслан Малиновский может продолжить карьеру в итальянском Наполи.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в летнее трансферное окно точно покинет бельгийский Генк.

Об этом заявил его агент Сергей Серебренников.

— Руслан провел хорошее время в Генке, но он достиг возраста, в котором считает себя готовым к шагу вперед. И сейчас есть варианты для продолжения карьеры. Мы работаем над трансфером. Надеемся, что через несколько недель сможем завершить переход, — сказал агент футболиста.

Одним из претендентов на украинца является итальянский Наполи, который занимает второе место в Серии А.

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По информации итальянских СМИ, руководство Наполи уже контактировало с Генком по трансферу Малиновского. Неаполитанцы уточняли нюансы и цену на игрока.

Напомним, Генк досрочно оформил чемпионство в чемпионате Бельгии.

Источник: CalcioNapoli24

Фото: KRC Genk