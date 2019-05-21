Півзахисник Генка Руслан Маліновський може продовжити кар’єру в італійському Наполі.
Півзахисник збірної України Руслан Маліновський в літнє трансферне вікно точно покине бельгійський Генк.
Про це заявив його агент Сергій Серебренніков.
— Руслан провів хороший час в Генку, але він досяг віку, в якому вважає себе готовим до кроку вперед. І зараз є варіанти для продовження кар’єри. Ми працюємо над трансфером. Сподіваємося, що через кілька тижнів зможемо завершити перехід, – сказав агент футболіста.
Одним із претендентів на українця є італійський Наполі, який посідає другу сходинку у Серії А.
Читайте: Маліновський став найкращим гравцем Генка у сезоні
За інформацією італійських ЗМІ, керівництво Наполі вже контактувало з Генком щодо трансферу Маліновського. Неаполітанці уточнювали нюанси та ціну на гравця.
Нагадаємо, Генк достроково оформив чемпіонство у чемпіонаті Бельгії.
Джерело: CalcioNapoli24
Фото: KRC Genk