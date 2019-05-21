Умер легендарный австрийский гонщик и трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда.

Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Трехкратный чемпион Формулы-1 скончался в кругу своей семьи.

— С глубокой скорбью мы сообщаем, что Ники покинул нас в понедельник, 20 мая 2019 года. Его уникальные достижения в качестве спортсмена и предпринимателя останутся навсегда. Он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедом. Нам его будет не хватать, — говорится в заявлении семьи Ники Лауда.

Австриец трижды становился чемпионом Формулы-1 (1975, 1977, 1984). Лауда выступал в составах команд March, DRM, Ferrari, Brabham и McLaren, завершив карьеру в 1985 году.

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В августе 1976 года на гонке Nürburgring Nordschleife в Германии Лауда провел 55 секунд в горящем Ferrari, получая ожоги и вдыхая токсичные пары. Это нанесло вред здоровью спортсмену, а на его лице остались заметные шрамы.

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