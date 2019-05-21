PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Умер Ники Лауда

Умер легендарный австрийский гонщик и трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда.

Ники Лауда

Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Трехкратный чемпион Формулы-1 скончался в кругу своей семьи.

— С глубокой скорбью мы сообщаем, что Ники покинул нас в понедельник, 20 мая 2019 года. Его уникальные достижения в качестве спортсмена и предпринимателя останутся навсегда. Он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедом. Нам его будет не хватать, — говорится в заявлении семьи Ники Лауда.

Австриец трижды становился чемпионом Формулы-1 (1975, 1977, 1984). Лауда выступал в составах команд March, DRM, Ferrari, Brabham и McLaren, завершив карьеру в 1985 году.

Читайте: Олимпийская чемпионка Клара Гусева трагически погибла в Москве

В августе 1976 года на гонке Nürburgring Nordschleife в Германии Лауда провел 55 секунд в горящем Ferrari, получая ожоги и вдыхая токсичные пары. Это нанесло вред здоровью спортсмену, а на его лице остались заметные шрамы.

Ранее легендарный игрок НХЛ Ред Келли умер на 92-м году жизни.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка