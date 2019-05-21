Помер легендарний австрійський гонщик і триразовий чемпіон Формули-1 Нікі Лауда.

Нікі Лауда помер у віці 70 років. Триразовий чемпіон Формули-1 відійшов у вічність у колі своєї сім’ї.

— З глибоким сумом ми повідомляємо, що Нікі покинув нас у понеділок, 20 травня 2019 року. Його унікальні досягнення як спортсмена і підприємця залишаться назавжди. Він був люблячим і турботливим чоловіком, батьком і дідом. Нам буде його не вистачати, — сказано в заяві сім’ї Нікі Лауди.

Австрієць тричі ставав чемпіоном Формули-1 (1975, 1977, 1984). Лауда виступав у складах команд March, DRM, Ferrari, Brabham і McLaren, завершивши кар’єру в 1985 році.

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У серпні 1976 року на гонці Nürburgring Nordschleife в Німеччині Лауда провів 55 секунд в палаючому Ferrari, отримуючи опіки і вдихаючи токсичні пари. Це завдало шкоди здоров’ю спортсмена, а на його обличчі залишилися помітні шрами.

Раніше легендарний гравець НХЛ Ред Келлі помер на 92-му році життя.