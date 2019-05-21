Пресс-служба французского ПСЖ выступила с заявлением по поводу возможного трансфера Килиана Мбаппе.

Пресс-служба Пари Сен-Жермен сделала заявление относительно вероятной продажи французского форварда Килиана Мбаппе.

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В заявлении сказано, что сотрудничество клуба и футболиста продолжится в следующем сезоне

— Клуб и игрок разделяют общие амбиции, намереваясь войти в историю европейского футбола. 50-летия клуба — лучшая возможность написать новую страницу в истории нашей команды. Для этого каждый игрок должен внести свой вклад и работать на максимуме ради коллектива, — говорится в заявлении ПСЖ.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 20-летний француз может пополнить состав мадридского Реала.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 42 матча за ПСЖ, в которых отметился 38 забитыми голами.

Напомним, Пари Сен-Жермен досрочно оформил чемпионство в чемпионате Франции.