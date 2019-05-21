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ПСЖ зробив заяву щодо майбутнього Мбаппе

Прес-служба французького ПСЖ виступила із заявою щодо можливого трансферу Кіліана Мбаппе.

ПСЖ лого

Прес-служба Парі Сен-Жермен зробила заяву щодо ймовірного продажу французького форварда Кіліана Мбаппе.

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У заяві сказано, що співпраця клубу та футболіста продовжиться в наступному сезоні

— Клуб і гравець поділяють спільні амбіції, маючи намір увійти в історію європейського футболу. 50-річчя клубу — найкраща можливість написати нову сторінку в історії нашої команди. Для цього кожен гравець повинен внести свій внесок і працювати на максимумі заради колективу, – йдеться в заяві ПСЖ.

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація, що 20-річний француз може поповнити склад мадридського Реала.

У нинішньому сезоні Мбаппе провів 42 матчі за ПСЖ, в яких відзначився 38 забитими голами.

Нагадаємо, Парі Сен-Жермен достроково оформив чемпіонство у чемпіонаті Франції.

Фото: Dreamstime

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