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Факты / Спорт

Салах улегся спать на полу самолета и собрал толпу одноклубников

Полузащитник Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен заснял для Instagram спящего на полу самолета Мохаммеда Салаха.

Салах спит на полу самолета

Ливерпуль взял курс в испанскую Марбелью для подготовки к финалу Лиги чемпионов против Тоттенхэма. Для подготовки Юрген Клопп взял 26 футболистов среди которых полузащитник красных Алекс Окслейд-Чемберлен, который недавно восстановился от травмы, полученной в прошлом розыгрыше ЛЧ.

В самолете звезда мерсисайдцев Мохаммед Салах решил вздремнуть. Для этого он удобно устроился на полу самолета с подушкой и покрывалом. Момент снял для своего Instagram Окслейд-Чемберлен, спросив у Мо Салаха, не хочет ли тот объяснить такое поведение, но египтянин лишь улыбнулся и закрыл глаза.

После чего англичанин потроллил другого одноклубника Деяна Ловрена: “Посмотрите на этого парня. Он не знает, что делать, пока его друг спит”.

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Посмотреть на спящего Салаха пришли Джинни Вейналдум, Вирджил ван Дейк и Деян Ловрен.

В тренировочном лагере в Марбелье Ливерпуль пробудет шесть дней.

 

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Допис, поширений Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

Напомним, мерсисайдцы получат домашнюю раздевалку мадридского Атлетико несмотря на гостевой статус в финале Лиги чемпионов.

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