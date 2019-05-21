Полузащитник Ливерпуля Алекс Окслейд-Чемберлен заснял для Instagram спящего на полу самолета Мохаммеда Салаха.
Ливерпуль взял курс в испанскую Марбелью для подготовки к финалу Лиги чемпионов против Тоттенхэма. Для подготовки Юрген Клопп взял 26 футболистов среди которых полузащитник красных Алекс Окслейд-Чемберлен, который недавно восстановился от травмы, полученной в прошлом розыгрыше ЛЧ.
В самолете звезда мерсисайдцев Мохаммед Салах решил вздремнуть. Для этого он удобно устроился на полу самолета с подушкой и покрывалом. Момент снял для своего Instagram Окслейд-Чемберлен, спросив у Мо Салаха, не хочет ли тот объяснить такое поведение, но египтянин лишь улыбнулся и закрыл глаза.
You alright there, Mo Salah?
(via alexoxchamberlain/instagram) pic.twitter.com/tnJDWU415v
— ESPN FC (@ESPNFC) 20 мая 2019 г.
После чего англичанин потроллил другого одноклубника Деяна Ловрена: “Посмотрите на этого парня. Он не знает, что делать, пока его друг спит”.
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Посмотреть на спящего Салаха пришли Джинни Вейналдум, Вирджил ван Дейк и Деян Ловрен.
В тренировочном лагере в Марбелье Ливерпуль пробудет шесть дней.
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Напомним, мерсисайдцы получат домашнюю раздевалку мадридского Атлетико несмотря на гостевой статус в финале Лиги чемпионов.