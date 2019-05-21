Півзахисник Ліверпуля Алекс Окслейд-Чемберлен зафільмував для Instagram сплячого на підлозі літака Мохаммеда Салаха.

Ліверпуль взяв курс до іспанської Марбельї для підготовки до фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенгема. Для підготовки Юрген Клопп взяв 26 футболістів серед яких півзахисник червоних Алекс Окслейд-Чемберлен, який нещодавно відновився від травми, отриманої у минулому розіграші ЛЧ.

У літаку зірка мерсисайдців Мохаммед Салах вирішив подрімати. Для цього він зручно влаштувався на підлозі літака з подушкою та покривалом. Момент зафільмував для свого Instagram Окслейд-Чемберлен, запитавши у Мо Салаха, чи не хоче той пояснити таку поведінку, але єгиптянин лише усміхнувся і закрив очі.

Після чого англієць потролив іншого одноклубника Деяна Ловрена: “Подивіться на цього хлопця. Він не знає, що робити, поки його друг спить”.

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Подивитися на сплячого Салаха прийшли Джинні Вейналдум, Вірджил ван Дейк та Деян Ловрен.

У тренувальному таборі в Марбельї Ліверпуль пробуде шість днів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Liverpool Football Club (@liverpoolfc) 20 Тра 2019 р. о 12:18 PDT

Нагадаємо, мерсисайдці отримають домашню роздягальню мадридського Атлетико попри гостьовий статус в фіналі Ліги чемпіонів.