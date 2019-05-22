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Факты / Спорт

Итальянский тренер отсудил у Челси €10,2 млн

Бывший главный тренер Челси Антонио Конте выиграл суд против клуба из-за досрочного расторжения контракта.

Антонио Конте

Бывший наставник лондонского Челси Антонио Конте выиграл в суд у бывшего клуба о досрочном расторжении контракта.

Арбитражный суд обязал лондонский клуб выплатить итальянском специалисту €10,2 млн компенсации за досрочное расторжение трудового договора.

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Всего владелец клуба Роман Абрамович с 2003 года выплатил уволенным тренерам почти €102,5 млн.

49-летний Конте был уволен с Челси после сезона-2017/18, когда команда финишировала на пятом месте в АПЛ и не попала в Лигу чемпионов.

Напомним, лондонский Челси обыграл немецкий Айнтрахт в серии пенальти и сыграет в финале Лиги Европы с Арсеналом.

Источник: The Times

Фото: Dreamstime

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