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Факти / Спорт

Італійський тренер відсудив у Челсі €10,2 млн

Колишній головний тренер Челсі Антоніо Конте виграв суд проти клубу через дострокове розірвання контракту.

Антонио Конте

Колишній наставник лондонського Челсі Антоніо Конте виграв у суд у колишнього клубу щодо дострокового розірвання контракту.

Арбітражний трибунал зобов’язав лондонський клуб виплатити італійському спеціалісту €10,2 млн компенсації за дострокове розірвання трудової угоди.

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Всього власник клубу Роман Абрамович з 2003 року виплатив звільненим тренерам майже €102,5 млн.

49-річного Конте було звільнено з Челсі після сезону-2017/18, коли команда фінішувала на п’ятому місці в АПЛ і не потрапила в Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, лондонський Челсі обіграв німецький Айнтрахт у серії пенальті і зіграє у фіналі Ліги Європи з Арсеналом.

Джерело: The Times

Фото: Dreamstime

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