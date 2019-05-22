Колишній головний тренер Челсі Антоніо Конте виграв суд проти клубу через дострокове розірвання контракту.
Колишній наставник лондонського Челсі Антоніо Конте виграв у суд у колишнього клубу щодо дострокового розірвання контракту.
Арбітражний трибунал зобов’язав лондонський клуб виплатити італійському спеціалісту €10,2 млн компенсації за дострокове розірвання трудової угоди.
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Всього власник клубу Роман Абрамович з 2003 року виплатив звільненим тренерам майже €102,5 млн.
49-річного Конте було звільнено з Челсі після сезону-2017/18, коли команда фінішувала на п’ятому місці в АПЛ і не потрапила в Лігу чемпіонів.
Нагадаємо, лондонський Челсі обіграв німецький Айнтрахт у серії пенальті і зіграє у фіналі Ліги Європи з Арсеналом.