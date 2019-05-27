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Факты / Спорт

Свитолина победила Уильямс на Roland Garros 2019

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису Roland Garros 2019.

Еліна Світоліна

На турнире Roland Garros в первом же раунде украинская теннисистка Элина Свитолина в двух партиях обыграла экс-первую ракетку мира, семикратную чемпионку турниров Большого Шлема американку Винас Уильямс со счетом 6:3, 6:3.

Поединок длился 1 час 13 минут.

ЧитайтеСвитолина оплатила операцию 16-летней украинской теннисистке

Кстати, в обновленном  рейтинге WTA Элина Свитолина опустилась с шестой на девятую строчку.

Источник: WTA

Фото: Getty Images

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