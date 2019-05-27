Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно стартувала на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу Roland Garros 2019.
На турнірі Roland Garros у першому ж раунді українська тенісистка Еліна Світоліна у двох партіях обіграла екс-першу ракетку світу, семиразову чемпіонку турнірів Великого Шолома американку Вінас Вільямс з рахунком 6:3, 6:3.
Поєдинок тривав 1 годину 13 хвилин.
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До речі, в оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна опустилася з шостої на дев’яту сходинку.
Джерело: WTA
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