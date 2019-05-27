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Факты / Спорт

УЕФА запретил Арсеналу провести акцию в поддержку Мхитаряна в финале ЛЕ

Футболистам лондонского Арсенала запретили провести акцию в поддержку своего одноклубника Генриха Мхитаряна.

Мхитарян

Футболисты лондонского Арсенала планировали провести акцию в поддержку своего одноклубника Генриха Мхитаряна, который решил не ехать на финал Лиги Европы в Баку по соображениям безопасности.

Однако, в УЕФА заявили, что подобные действия запрещены правилами. Игровые комплекты и другие футболки нужно утверждать заранее.

Читайте: Финал ЛЕ в Баку: УЕФА проверит свое решение – СМИ

Канониры хотели выйти на разминку в футболках с фамилией Мхитаряна на спине.

30-летний Мхитарян самостоятельно принял решение не ехать в Азербайджан на финал, хотя власти страны гарантировали ему полную безопасность.

Напомним, финалисты Лиги Европы Арсенал и Челси вернут часть квоты на билеты.

Источник: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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