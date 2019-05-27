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Факти / Спорт

УЄФА заборонив Арсеналу провести акцію на підтримку Мхітаряна у фіналі ЛЄ

Футболістам лондонського Арсенала заборонили провести акцію на підтримку свого одноклубника Генріха Мхітаряна.

Мхитарян

Футболісти лондонського Арсеналу планували провести акцію на підтримку свого одноклубника Генріха Мхітаряна, який вирішив не їхати на фінал Ліги Європи у Баку з міркувань безпеки.

Однак, в УЄФА заявили, що подібні дії заборонені правилами. Ігрові комплекти та інші футболки потрібно затверджувати завчасно.

Читайте: Фінал ЛЄ у Баку: УЄФА перевірить своє рішення – ЗМІ

Каноніри хотіли вийти на розминку у футболках з прізвищем Мхітаряна на спині.

30-річний Мхітарян самостійно прийняв рішення не їхати в Азербайджан на фінал, хоча влада країни гарантували йому повну безпеку.

Нагадаємо, фіналісти Ліги Європи Арсенал та Челсі повернуть частину квоти на квитки.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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