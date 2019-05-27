Футболістам лондонського Арсенала заборонили провести акцію на підтримку свого одноклубника Генріха Мхітаряна.

Футболісти лондонського Арсеналу планували провести акцію на підтримку свого одноклубника Генріха Мхітаряна, який вирішив не їхати на фінал Ліги Європи у Баку з міркувань безпеки.

Однак, в УЄФА заявили, що подібні дії заборонені правилами. Ігрові комплекти та інші футболки потрібно затверджувати завчасно.

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Каноніри хотіли вийти на розминку у футболках з прізвищем Мхітаряна на спині.

30-річний Мхітарян самостійно прийняв рішення не їхати в Азербайджан на фінал, хоча влада країни гарантували йому повну безпеку.

Нагадаємо, фіналісти Ліги Європи Арсенал та Челсі повернуть частину квоти на квитки.