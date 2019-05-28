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Тоттенхэм — Ливерпуль: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов

Тоттенхэм и Ливерпуль сойдутся на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде в финале Лиги чемпионов 2018/19.

Тоттенхэм Ливерпуль

В финале Лиги чемпионов-2018/19 сойдутся Тоттенхэм и Ливерпуль. Матч состоится в субботу, 1 июня, на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Юргена Клоппа. На победу Ливерпуля принимают ставки с коэффициентом 1.91. Успех шпор оценивают в 4.20. Ничейный результат встречи — 3.50.

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Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию финального матча ЛЧ Тоттенхэм — Ливерпуль. Начало в 22:00, 1 июня.

Фото: Getty Images

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