Тоттенхэм и Ливерпуль сойдутся на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде в финале Лиги чемпионов 2018/19.

В финале Лиги чемпионов-2018/19 сойдутся Тоттенхэм и Ливерпуль. Матч состоится в субботу, 1 июня, на стадионе Ванда Метрополитано в Мадриде.

По мнению букмекеров фаворитом матча являются подопечные Юргена Клоппа. На победу Ливерпуля принимают ставки с коэффициентом 1.91. Успех шпор оценивают в 4.20. Ничейный результат встречи — 3.50.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию финального матча ЛЧ Тоттенхэм — Ливерпуль. Начало в 22:00, 1 июня.