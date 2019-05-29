Смотрите онлайн-трансляцию финала Лиги Европы Челси – Арсенал на Фактах ICTV в среду, 29 мая, в 22.00.

Матч Челси – Арсенал пройдет в Баку на Олимпийском стадионе в рамках финала Лиги Европы-2019.

Челси может повторить успех сезона 2012/13 и завоевать кубок во второй раз. Для канониров же победа в финале Лиги Европы может стать дебютной. Ранее Арсенал ни разу не играл в решающем матче турнира, но выходил в финал Кубка УЕФА сезона 1999/00 в Копенгагене, где уступил Галатасараю.

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И Челси, и Арсенал в текущем розыгрыше Лиги Европы вышли в плей-офф с первых мест в своих группах. В матчах на выбывание синие прошли Мальме, киевское Динамо, Славию и франкфуртский Айнтрахт. Арсенал выбил из борьбы БАТЭ, Ренн, Наполи и Валенсию.

Прогноз Фактов ICTV

Челси – Арсенал – 2:1

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