Дивіться онлайн-трансляцію фіналу Ліги Європи Челсі – Арсенал на Фактах ICTV у середу, 29 травня, о 22.00.

Матч Челсі – Арсенал відбудеться у Баку на Олімпійському стадіоні у рамках фіналу Ліги Європи-2019.

Челсі може повторити успіх сезону 2012/13 і завоювати кубок вдруге. Для канонірів перемога у фіналі Ліги Європи може стати дебютною. Раніше Арсенал жодного разу не грав у вирішальному матчі турніру, але виходив у фінал Кубка УЄФА сезону 1999/00 у Копенгагені, де поступився Галатасараю.

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І Челсі, і Арсенал у поточному розіграші Ліги Європи вийшли до плей-оф із перших місць у своїх групах. У матчах на вибування сині пройшли Мальме, київське Динамо, Славію і франкфуртський Айнтрахт. Арсенал вибив із боротьби БАТЕ, Ренн, Наполі і Валенсію.

Прогноз Фактів ICTV

Челсі – Арсенал – 2:1

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