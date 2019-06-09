Прямую трансляцию матча 4-го тура отбора к Евро-2020 в группе В между Украиной и Люксембургом покажет телеканал Украины.

В матче 4-го тура квалификации к Евро-2020 в группе В сборная Украины дома сыграет со сборной Люксембурга. Матч пройдет 10 июня во Львове на стадионе Львов Арена.

Начало в 21.45.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Украина и Футбол 1.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Украина – Люксембург на Фактах ICTV.

Фото: УАФ