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Где смотреть Украина — Люксембург

Прямую трансляцию матча 4-го тура отбора к Евро-2020 в группе В между Украиной и Люксембургом покажет телеканал Украины.

Сборная Украины

В матче 4-го тура квалификации к Евро-2020 в группе В сборная Украины дома сыграет со сборной Люксембурга. Матч пройдет 10 июня во Львове на стадионе Львов Арена.

Начало в 21.45.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Украина и Футбол 1.

Читайте: Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей Украина разгромила Сербию, нанеся ей самое крупное поражение в истории Лига наций: календарь и результаты плей-офф раунда

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Украина – Люксембург на Фактах ICTV.

ФотоУАФ

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