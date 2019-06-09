Прямую трансляцию матча 4-го тура отбора к Евро-2020 в группе В между Украиной и Люксембургом покажет телеканал Украины.
В матче 4-го тура квалификации к Евро-2020 в группе В сборная Украины дома сыграет со сборной Люксембурга. Матч пройдет 10 июня во Львове на стадионе Львов Арена.
Начало в 21.45.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах Украина и Футбол 1.Читайте: Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей Украина разгромила Сербию, нанеся ей самое крупное поражение в истории Лига наций: календарь и результаты плей-офф раунда
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции матча Украина – Люксембург на Фактах ICTV.
Фото: УАФ