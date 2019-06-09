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Факти / Спорт

Де дивитися Україна — Люксембург

Пряму трансляцію матчу 4-го туру відбору до Євро-2020 у групі В між Україною та Люксембургом покаже телеканал Україна.

Сборная Украины

У матчі 4-го туру кваліфікації до Євро-2020 у групі В збірна України вдома зіграє зі збірною Люксембургу. Матч пройде 10 червня у Львові на стадіоні Львів Арена.

Початок матчу о 21.45.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах Україна та Футбол 1.

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Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Україна — Люксембург на Фактах ICTV.

ФотоУАФ

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