Пряму трансляцію матчу 4-го туру відбору до Євро-2020 у групі В між Україною та Люксембургом покаже телеканал Україна.
У матчі 4-го туру кваліфікації до Євро-2020 у групі В збірна України вдома зіграє зі збірною Люксембургу. Матч пройде 10 червня у Львові на стадіоні Львів Арена.
Початок матчу о 21.45.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах Україна та Футбол 1.Читайте: Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів Україна розгромила Сербію, завдавши їй найбільшої поразки в історії Ліга націй: календар та результати плей-оф раунду
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції матчу Україна — Люксембург на Фактах ICTV.
Фото: УАФ