Сборная Украины на стадионе Львов Арена сыграет против сборной Люксембурга в рамках четвертого тура квалификационного отбора на Евро-2020.

Сборная Украины в понедельник, 10 июня, проведет четвертый матч в отборе на Евро-2020 в группе В, в котором сине-желтые дома на стадионе Львов Арена во Львове сыграют против сборной Люксембурга.

По мнению букмекеров безоговорочным фаворитом матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.13. Успех красных львов оценивают в 20.00. Ничейный результат встречи — 9.80.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Украина — Люксембург. Начало в 21:45.

Фото: Leo Stankevičius Photography