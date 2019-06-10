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Факты / Спорт

Украина — Люксембург: прогноз букмекеров на матч

Сборная Украины на стадионе Львов Арена сыграет против сборной Люксембурга в рамках четвертого тура квалификационного отбора на Евро-2020.

Украина Люксембург

Сборная Украины в понедельник, 10 июня, проведет четвертый матч в отборе на Евро-2020 в группе В, в котором сине-желтые дома на стадионе Львов Арена во Львове сыграют против сборной Люксембурга.

По мнению букмекеров безоговорочным фаворитом матча являются подопечные Андрея Шевченко. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.13. Успех красных львов оценивают в 20.00. Ничейный результат встречи — 9.80.

Читайте: Отбор на Евро-2020: календарь и результаты матчей Сборная Люксембурга не хотела лететь во Львов из-за запаха дыма в самолете Где смотреть Украина — Люксембург

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи Украина — Люксембург. Начало в 21:45.

ФотоLeo Stankevičius Photography

Фото: Dreamstime

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