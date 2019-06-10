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Факти / Спорт

Україна — Люксембург: прогноз букмекерів на матч

Збірна України на стадіоні Львів Арена зіграє проти збірної Люксембургу в рамках четвертого туру кваліфікаційного відбору на Євро-2020.

Украина Люксембург

Збірна України у понеділок, 10 червня, проведе четвертий матч у відборі на Євро-2020 у групі В, в якому синьо-жовті вдома на стадіоні Львів Арена у Львові зіграють проти збірної Люксембургу.

На думку букмекерів беззаперечним фаворитом матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.13. Успіх червоних левів  оцінюють в 20.00. Нічийний результат зустрічі — 9.80.

Читайте: Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів Збірна Люксембургу не хотіла летіти у Львів через запах диму у літаку Де дивитися Україна — Люксембург

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Україна — Люксембург. Початок о 21:45.

ФотоLeo Stankevičius Photography

Фото: Dreamstime

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