Збірна України на стадіоні Львів Арена зіграє проти збірної Люксембургу в рамках четвертого туру кваліфікаційного відбору на Євро-2020.

Збірна України у понеділок, 10 червня, проведе четвертий матч у відборі на Євро-2020 у групі В, в якому синьо-жовті вдома на стадіоні Львів Арена у Львові зіграють проти збірної Люксембургу.

На думку букмекерів беззаперечним фаворитом матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 1.13. Успіх червоних левів оцінюють в 20.00. Нічийний результат зустрічі — 9.80.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі Україна — Люксембург. Початок о 21:45.

Фото: Leo Stankevičius Photography