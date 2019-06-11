Мексиканском боксеру Энди Руису вручили уникальный пояс от производителя шоколадного батончика Snickers.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Энди Руис получил необычный именной пояс от производителя шоколадного батончика Snickers.

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На нем изображена корона, символизирующая чемпионство мексиканца, а также фирменное изображение батончика, которое выполнено из мелких драгоценных камней.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Andy Ruiz Jr (@andy_destroyer13) 10 Чер 2019 р. о 7:00 PDT

Боксер неоднократно рассказывал о своей любви к шоколадным батончикам, а на пресс-конференцию перед поединком с Джошуа он пришел со сникерсом в руках.

Напомним, Руис сенсационно нокаутировал британца Энтони Джошуа в 7-м раунде.

Фото: Andy Ruiz Jr