Мексиканском боксеру Энди Руису вручили уникальный пояс от производителя шоколадного батончика Snickers.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Энди Руис получил необычный именной пояс от производителя шоколадного батончика Snickers.
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На нем изображена корона, символизирующая чемпионство мексиканца, а также фирменное изображение батончика, которое выполнено из мелких драгоценных камней.
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Боксер неоднократно рассказывал о своей любви к шоколадным батончикам, а на пресс-конференцию перед поединком с Джошуа он пришел со сникерсом в руках.
Напомним, Руис сенсационно нокаутировал британца Энтони Джошуа в 7-м раунде.
Фото: Andy Ruiz Jr