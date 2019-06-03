Владимир Кличко ждет, что Энтони Джошуа оправится от поражения в бою против Энди Руиса и станет еще сильнее.

Владимир Кличко прокомментировал поражение Энтони Джошуа в бою с Энди Руисом.

По словам украинского боксера, история знает много примеров, когда чемпионы в различных сферах терпели поражение. Кличко подчеркивает, что после этого люди “приходили в себя и становились еще сильнее”.

– Джошуа, история повторяется. Поражение закаляет характер.

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После этих слов Кличко поздравил Энди Руиса с тем, что он стал первым мексиканским чемпионом в супертяжелом весе.

Как сообщалось, Руис победил Джошуа техническим нокаутом, несколько раз отправив до этого британца в нокдаун.

Фото: klitschko-brothers