Владимир Кличко ждет, что Энтони Джошуа оправится от поражения в бою против Энди Руиса и станет еще сильнее.
Владимир Кличко прокомментировал поражение Энтони Джошуа в бою с Энди Руисом.
По словам украинского боксера, история знает много примеров, когда чемпионы в различных сферах терпели поражение. Кличко подчеркивает, что после этого люди “приходили в себя и становились еще сильнее”.
– Джошуа, история повторяется. Поражение закаляет характер.
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После этих слов Кличко поздравил Энди Руиса с тем, что он стал первым мексиканским чемпионом в супертяжелом весе.
Как сообщалось, Руис победил Джошуа техническим нокаутом, несколько раз отправив до этого британца в нокдаун.
Фото: klitschko-brothers
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