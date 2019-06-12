Защитник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо досрочно завершил свой отпуск в Доминикане.

Футболист Манчестер Юнайтед Маркос Рохо поспешно покинул Доминикану, где отдыхал в одном из отелей страны.

29-летний аргентинец решил прервать свой отпуск после серии загадочных смертей на карибском острове.

В апреле в отеле Hard Rock Hotel умер 67-летний Роберт Белл Уоллес из США. До этого он выпил виски из мини-бара своего номера. Через месяц в этом же отеле умерла 51-летняя Миранда Шауп-Вернер, которая также выпила напиток из мини-бара. Через пять дней в другом отеле мертвыми были найдены еще два гражданина США.

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Всего в отелях Доминиканы за последние месяцы умерли 6 американских туристов.

Игрок красных дьяволов о загадочных смертях узнал по прибытии на курорт.

В прошлом сезоне аргентинец принял участие в девяти матчах за команду из Манчестера и забил один гол.

К слову, экс-игрок Манчестер Юнайтед Патрис Эвра подорвал Instagram ярким видео в образе уборщицы.

Источник: Mirror