Захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо достроково завершив свою відпустку в Домінікані.

Футболіст Манчестер Юнайтед Маркос Рохо поспішно покинув Домінікану, де відпочивав в одному з готелів країни.

29-річний аргентинець вирішив перервати свою відпустку після серії загадкових смертей на карибському острові.

У квітні в готелі Hard Rock Hotel помер 67-річний Роберт Белл Воллес з США. До цього він випив віскі з міні-бару свого номеру. Через місяць в цьому ж готелі померла 51-річна Міранда Шауп-Вернер, яка також випила напій з міні-бару. Через п’ять днів в іншому готелі мертвими були знайдені ще два громадяна США.

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Всього в готелях Домінікани за останні місяці померли 6 американських туристів.

Гравець червоних дияволів про загадкові смерті дізнався після прибуття на курорт.

У минулому сезоні аргентинець взяв участь у дев’яти матчах за команду з Манчестера та забив один гол.

До речі, екс-гравець Манчестер Юнайтед Патріс Евра підірвав Instagram яскравим відео в образі прибиральниці.

Джерело: Mirror