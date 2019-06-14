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Факты / Спорт

Вместе мы удивили мир: Марадона покинул Дорадос из-за проблем со здоровьем

Диего Марадона покинул пост главного тренера мексиканского Дорадос де Синалоа.

Диего Марадона

Диего Марадона ушел с поста главного тренера мексиканского клуба Дорадос де Синалоа.

58-летний аргентинец должен перенести две операции на колене и плече, поэтому врачи рекомендовали ему сосредоточиться на здоровье.

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Дорадос пожелал Марадоне скорейшего выздоровления.

— Вместе мы удивили мир. Мы показали, что футбол – это страсть. Спасибо за все, босс! Выздоравливайте и скоро увидимся, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, в сентябре прошлого года Марадона возглавил клуб Дорадос де Синалоа.

ИсточникDorados de Sinaloa

Фото: Dorados de Sinaloa

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