Диего Марадона покинул пост главного тренера мексиканского Дорадос де Синалоа.

Диего Марадона ушел с поста главного тренера мексиканского клуба Дорадос де Синалоа.

58-летний аргентинец должен перенести две операции на колене и плече, поэтому врачи рекомендовали ему сосредоточиться на здоровье.

Читайте: Марадона получил тортом в лицо

Дорадос пожелал Марадоне скорейшего выздоровления.

— Вместе мы удивили мир. Мы показали, что футбол – это страсть. Спасибо за все, босс! Выздоравливайте и скоро увидимся, – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Cuando nadie creía en nosotros, escribimos una aventura inolvidable de la mano del Diego de Sinaloa. ¡Nos veremos pronto, Jefe! #LaHicimosDeDiez pic.twitter.com/PZJKq1Rpas — #ConElPezHastaElFinal (@Dorados) 14 июня 2019 г.

Напомним, в сентябре прошлого года Марадона возглавил клуб Дорадос де Синалоа.

Источник: Dorados de Sinaloa

Фото: Dorados de Sinaloa