Игроки мексиканского клуба Дорадос оригинально поздравили с днем рождения главного тренера команды Диего Марадону.
Игроки мексиканского клуба Дорадос подготовили необычный перфоманс ко дню рождения главного тренера и директора клуба Диего Марадоны.
Все футболисты были одеты в специальные футболки с изображением молодого Марадоны, на которых было написано на испанском Feliz cumpleaños (с исп. С Днем Рождения!).
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Футболисты торжественно вынесли на поле праздничный торт с маленькой съедобной копией Диего. Радостный Марадона под аплодисменты пожал руки игрокам, стал напротив торта, который был на столе — и упал в него лицом.
¡La #FamiliaDorada festejó a Diego en #LaPecera! pic.twitter.com/pgy2dJRaFu
— #HazlaDeDiez (@Dorados) 31 октября 2018 г.
Однако запасливые футболисты подготовили еще один.
В этом году Диего Марадоне исполнилось 58 лет.
Напомним, в начале сентября Диего Марадона возглавил мексиканский клуб Дорадос де Синалоа из мексиканского штата Синалоа.
Фото: #HazlaDeDiez.