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Марадона получил тортом в лицо

Игроки мексиканского клуба Дорадос оригинально поздравили с днем рождения главного тренера команды Диего Марадону.

Игроки мексиканского клуба Дорадос подготовили необычный перфоманс ко дню рождения главного тренера и директора клуба Диего Марадоны.

Все футболисты были одеты в специальные футболки с изображением молодого Марадоны, на которых было написано на испанском Feliz cumpleaños (с исп. С Днем Рождения!).

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Футболисты торжественно вынесли на поле праздничный торт с маленькой съедобной копией Диего. Радостный Марадона под аплодисменты пожал руки игрокам, стал напротив торта, который был на столе — и упал в него лицом.

Однако запасливые футболисты подготовили еще один.

В этом году Диего Марадоне исполнилось 58 лет.

Напомним, в начале сентября Диего Марадона возглавил мексиканский клуб Дорадос де Синалоа из мексиканского штата Синалоа.

Фото: #HazlaDeDiez.

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