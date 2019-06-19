Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу.

Федерация футбола Испании на специальной пресс-конференции объявила, что новым главным тренером национальной команды стал Роберто Морено.

Морено был ассистентом Луиса Энрике, который подал в отставку.

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41-летний Морено руководил Фурия Роха в матчах против Мальты, Фарерских островов и Швеции, поскольку Энрике не мог выполнять свои обязанности по семейным обстоятельствам.

OFICIAL | Robert Moreno, nuevo seleccionador de la @SeFutbol. ¡Mucha suerte, mister!#UnidosPorUnRETO Mas info: https://t.co/ArSXJR5JI9 pic.twitter.com/1LaSSm1Cxc — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 19 июня 2019 г.

Ранее он также работал ассистентом Энрике в Барселоне Б, Роме, Сельте и Барселоне, а с 2018 года стал его помощником в сборной Испании.

К слову, ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Источник: Selección Española de Fútbol