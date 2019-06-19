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Факты / Спорт

Роберто Морено возглавил сборную Испании

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу.

Роберто Морено

Федерация футбола Испании на специальной пресс-конференции объявила, что новым главным тренером национальной команды стал Роберто Морено.

Морено был ассистентом Луиса Энрике, который подал в отставку.

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41-летний Морено руководил Фурия Роха в матчах против Мальты, Фарерских островов и Швеции, поскольку Энрике не мог выполнять свои обязанности по семейным обстоятельствам.

Ранее он также работал ассистентом Энрике в Барселоне Б, Роме, Сельте и Барселоне, а с 2018 года стал его помощником в сборной Испании.

К слову, ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

ИсточникSelección Española de Fútbol

Фото: Getty Images

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