Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу.
Федерация футбола Испании на специальной пресс-конференции объявила, что новым главным тренером национальной команды стал Роберто Морено.
Морено был ассистентом Луиса Энрике, который подал в отставку.
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41-летний Морено руководил Фурия Роха в матчах против Мальты, Фарерских островов и Швеции, поскольку Энрике не мог выполнять свои обязанности по семейным обстоятельствам.
OFICIAL | Robert Moreno, nuevo seleccionador de la @SeFutbol.
¡Mucha suerte, mister!#UnidosPorUnRETO
Mas info: https://t.co/ArSXJR5JI9 pic.twitter.com/1LaSSm1Cxc
— Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 19 июня 2019 г.
Ранее он также работал ассистентом Энрике в Барселоне Б, Роме, Сельте и Барселоне, а с 2018 года стал его помощником в сборной Испании.
К слову, ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.
Источник: Selección Española de Fútbol