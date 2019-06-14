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Сборная Украины поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Сборная Украины

Международная федерация футбола опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных.

Сборная Украины вошла в топ-25 и теперь занимает 24 позицию. Сине-желтые имеют в своем активе 1513 очков.

По сравнению с предыдущее рейтингом подопечные Андрея Шевченко поднялись сразу на три ступени.

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Лидером рейтинга ФИФА остается Бельгия, на второй строчке команда Франции, а замыкает тройку – Бразилия.

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Сборная Украины поднялась на три позиции в рейтинге ФИФА / 5 фотографий

Соперник сборной Украины по группе В в отборе на Евро-2020 сборная Португалии улучшила свое положение на две ступеньки и теперь занимает пятое место. Сербия опустилась на пять пунктов и теперь находится на 34 месте. Люксембург на 90 месте, а Литва – 132.

К слову, футболисты сборной Украины отпраздновали победу над Люксембургом в стиле национальной команды Исландии.

Источник: FIFA

Фото: Dreamstime

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