PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Роберто Морено очолив збірну Іспанії

Луїс Енріке залишив пост головного тренера збірної Іспанії з футболу.

Роберто Морено

Федерація футболу Іспанії на спеціальній прес-конференції оголосила, що новим головним тренером національної команди став Роберто Морено.

Морено був асистентом Луїса Енріке, який подав у відставку.

Читайте: Відбір на Євро-2020: календар та результати матчів

41-річний Морено керував Фурією Роха у матчах проти Мальти, Фарерських островів та Швеції, оскільки Енріке не міг виконувати свої обов’язки через сімейні обставини.

Раніше він також працював асистентом Енріке у Барселоні Б, Ромі, Сельті та Барселоні, а з 2018 року став його помічником у збірній Іспанії.

До речі, ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.

ДжерелоSelección Española de Fútbol

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка