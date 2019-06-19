Луїс Енріке залишив пост головного тренера збірної Іспанії з футболу.

Федерація футболу Іспанії на спеціальній прес-конференції оголосила, що новим головним тренером національної команди став Роберто Морено.

Морено був асистентом Луїса Енріке, який подав у відставку.

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41-річний Морено керував Фурією Роха у матчах проти Мальти, Фарерських островів та Швеції, оскільки Енріке не міг виконувати свої обов’язки через сімейні обставини.

OFICIAL | Robert Moreno, nuevo seleccionador de la @SeFutbol. ¡Mucha suerte, mister!#UnidosPorUnRETO Mas info: https://t.co/ArSXJR5JI9 pic.twitter.com/1LaSSm1Cxc — Seleccion Española de Futbol (@SeFutbol) 19 июня 2019 г.

Раніше він також працював асистентом Енріке у Барселоні Б, Ромі, Сельті та Барселоні, а з 2018 року став його помічником у збірній Іспанії.

До речі, ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних збірних.

Джерело: Selección Española de Fútbol