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Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Известный испанский футболист Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры.

Фернандо Торрес

Испанский форвард японского клуба Саган Тосу Фернандо Торрес решил завершить карьеру футболиста.

Об этом футболист сообщил через соцсети.

— После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру, – написал 35-летний испанец.

Перед тем, как переехать играть в Японию Торрес защищал цвета мадридского Атлетико, английских Ливерпуля и Челси, а также итальянского Милана.

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В составе Челси Фернандо стал победителем Лиги чемпионов (2011/12), Лиги Европы (2012/13) и обладателем Кубка Англии (2011/2012). Вместе с Атлетико выигрывал Лигу Европы (2017/18). В составе сборной Испании завоевал золото чемпионата мира в 2010 и дважды становился победителем чемпионата Европы в 2008 и 2012 годах.

Ранее полузащитник катарского клуба Аль-Садд Хави объявил о завершении карьеры игрока.

Фото: Dreamstime

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