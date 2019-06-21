Известный испанский футболист Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры.

Испанский форвард японского клуба Саган Тосу Фернандо Торрес решил завершить карьеру футболиста.

Об этом футболист сообщил через соцсети.

— После 18 захватывающих лет пришло время завершить мою футбольную карьеру, – написал 35-летний испанец.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu — Fernando Torres (@Torres) 21 июня 2019 г.

Перед тем, как переехать играть в Японию Торрес защищал цвета мадридского Атлетико, английских Ливерпуля и Челси, а также итальянского Милана.

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В составе Челси Фернандо стал победителем Лиги чемпионов (2011/12), Лиги Европы (2012/13) и обладателем Кубка Англии (2011/2012). Вместе с Атлетико выигрывал Лигу Европы (2017/18). В составе сборной Испании завоевал золото чемпионата мира в 2010 и дважды становился победителем чемпионата Европы в 2008 и 2012 годах.

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