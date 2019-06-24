Василий Ломаченко продемонстрировал в соцсети, как он умеет драться ногами.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко показал миру свое умение драться ногами.

Для того, чтобы проверить себя в смешанных боевых искусствах, украинский спортсмен посетил тренировочный зал в Таиланде.

На видео, которое Ломаченко опубликовал в Instagram, можно увидеть, как он наносит левой ногой по тренировочным лапам 26 ударов за 11,5 секунд.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 23 Июн 2019 в 8:06 PDT

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Напомним, следующий свой бой Ломаченко на боксерском ринге состоится против британца Люка Кэмпбелла.