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Факты / Спорт

26 ударов за 11 секунд: Ломаченко поразил навыками в MMA

Василий Ломаченко продемонстрировал в соцсети, как он умеет драться ногами.

26 ударов за 11 секунд: Ломаченко поразил навыками в MMA

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко показал миру свое умение драться ногами.

Для того, чтобы проверить себя в смешанных боевых искусствах, украинский спортсмен посетил тренировочный зал в Таиланде.

На видео, которое Ломаченко опубликовал в Instagram, можно увидеть, как он наносит левой ногой по тренировочным лапам 26 ударов за 11,5 секунд.

 

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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

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Напомним, следующий свой бой Ломаченко на боксерском ринге состоится против британца Люка Кэмпбелла.

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