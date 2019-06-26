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Факты / Спорт

Стало известно, сколько Лэмпард будет зарабатывать в Челси

Фрэнк Лэмпард в ближайшее время может стать новым главным тренером лондонского Челси.

Френк Лемпард

Лондонский Челси уже в ближайшее время может объявить о назначении на пост главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

41-летний специалист заключит с аристократами соглашение сроком на 3 года, а его заработная плата составит примерно £4 млн за сезон плюс бонусы.

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При этом, лондонский клуб выплатит Дерби Каунти компенсацию в размере £4,5 млн за досрочное расторжение контракта с Лэмпардом.

Лэмпард дебютировал как наставник в мае 2018 года, возглавив Дерби Каунти. По итогам сезона бараны заняли шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа.

На посту коуча Челси Лэмпард сменит итальянца Маурицио Сарре, который возглавил Ювентус.

Источник: The Times

Фото: Dreamstime

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