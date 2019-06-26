Френк Лемпард найближчим часом може стати новим головним тренером лондонського Челсі.

Лондонський Челсі вже найближчим часом може оголосити про призначення на пост головного тренера команди Френка Лемпарда.

41-річний спеціаліст укладе з аристократами угоду терміном на 3 роки, а його заробітня плата складе приблизно £4 млн за сезон плюс бонуси.

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При цьому, лондонський клуб виплатить Дербі Каунті компенсацію у розмірі £4,5 млн за дострокове розірвання контракту з Лемпардом.

Лемпард дебютував як наставник у травні 2018 року, очоливши Дербі Каунті. За підсумками сезону барани посіли шосту сходинку в турнірній таблиці Чемпіоншипу.

На посту коуча Челсі Лемпард змінить італійця Мауріціо Саррі, який очолив Ювентус.