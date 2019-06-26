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Факти / Спорт

Стало відомо, скільки Лемпард зароблятиме в Челсі

Френк Лемпард найближчим часом може стати новим головним тренером лондонського Челсі.

Френк Лемпард

Лондонський Челсі вже найближчим часом може оголосити про призначення на пост головного тренера команди Френка Лемпарда.

41-річний спеціаліст укладе з аристократами угоду терміном на 3 роки, а його заробітня плата складе приблизно £4 млн за сезон плюс бонуси.

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При цьому, лондонський клуб виплатить Дербі Каунті компенсацію у розмірі £4,5 млн за дострокове розірвання контракту з Лемпардом.

Лемпард дебютував як наставник у травні 2018 року, очоливши Дербі Каунті. За підсумками сезону барани посіли шосту сходинку в турнірній таблиці Чемпіоншипу.

На посту коуча Челсі Лемпард змінить італійця Мауріціо Саррі, який очолив Ювентус.

Джерело: The Times

Фото: Dreamstime

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