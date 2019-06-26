Всемирное антидопинговое агентство собирается возбудить более 100 дел против российских атлетов из-за нарушения допинговых правил.

Всемирное антидопинговое агентство планирует возбудить более 100 допинговых дел в отношении российских спортсменов, которые подозреваются в употреблении допинга во время Олимпийских игр 2014 года.

Об этом на сессии Международного олимпийского комитета заявил президент WADA Крэйг Риди.

— Мы надеемся возбудить более 100 дел в ходе первой волны проверки тех спортсменов, которых мы подозреваем в мошенничестве. Мы собираем доказательства по делам, будем делиться ими со спортивными федерациями, – отметил Риди.

В апреле 2019 года WADA уже изъяла 2262 образца допинг-проб из Московской лаборатории.

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Также известно, что WADA завела 45 дел относительно спортсменов из России, не считая легкоатлетов.

Накануне дисквалифицировали российских биатлонистов Печенкина и Чернышева на четыре года за нарушение антидопинговых правил.