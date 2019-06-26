Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышев дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил

IBU дисквалифицировал российских биатлонистов Александра Чернышева и Александра Печенкина за применение допинга. Обоих спортсменов отстранили от официальных соревнований на четыре года.

Биатлонисты имеют право в течение 21 дня подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Известно, что 26-летний Чернышев не будет оспаривать решение и завершит карьеру.

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Также IBU рассматривал дела еще двоих россиян — олимпийских чемпионов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Окончательное решение по ним пока не приняли.

Ранее российский биатлонист Антон Шипулин завершил карьеру после допинг-скандала.

Фото: Союз биатлонистов России

Источник: Союз биатлонистов России