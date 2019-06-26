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Факти / Спорт

WADA анонсувала понад 100 допінгових справ проти росіян

Всесвітнє антидопінгове агентство збирається порушити понад 100 справ проти російських атлетів через порушення допінгових правил.

Допинг-тест

Всесвітнє антидопінгове агентство планує порушити понад 100 допінгових справ щодо російських спортсменів, які підозрюються у вживанні допінгу під час Олімпійських ігор 2014 року.

Про це на сесії Міжнародного олімпійського комітету заявив президент WADA Крейг Ріді.

— Ми сподіваємося порушити понад 100 справ в ході першої хвилі перевірки щодо тих спортсменів, яких ми підозрюємо в шахрайстві. Ми збираємо докази у справах, будемо ділитися ними зі спортивними федераціями, – зазначив Ріді.

У квітні 2019 року WADA вже вилучила 2262 зразка допінг-проб з Московської лабораторії.

Читайте: Учасник трьох Олімпійських ігор зізнався у вживанні допінгу

Також відомо, що WADA завела 45 справ щодо спортсменів з Росії, не рахуючи легкоатлетів.

Напередодні дискваліфікували російських біатлоністів Печенкіна та Чернишова на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

Джерело: The Washington Post

Фото: Dreamstime

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