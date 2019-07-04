Сборная Перу стала вторым финалистом Копа Америка 2019.

Сборная Перу встречалась с командой Чили в рамках полуфинала Копа Америка 2019. Встреча прошла на стадионе Арена ду Гремио в Порту-Алегри и завершилась сенсационной победой инков со счетом 3:0.

Счет в матче открыл хавбек Перу Эдинсон Флорес с передачи от Андре Каррильо. Удвоил преимущество своей команды Йосимар Йотун на 38-й минуте. До разгромного счет довел Паоло Герреро уже в компенсированное время ко второму тайму. А вот чилийский форвард Эдуардо Варгас не смог реализовать пенальти в матче.

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Обыграв Чили, сборная Перу встретится с Бразилией в финале Копа Америка 2019, который пройдет 7 июля на легендарном стадионе Маракана в Рио-де-Жанейро.

Напомним, Бразилия в полуфинале Копа Америка деклассировала сборную Аргентины.