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Камеры “выловили” реакцию Месси на вылет из Копа Америка

Сборная Аргентины прекратила выступления на Копа Америка 2019, уступив в пивфиналии Бразилии.

Лионель Месси

Сборная Аргентины уступила Бразилии в полуфинале Копа Америка 2019 и завершила выступления на турнире.

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После финального свистка арбитра камеры “поймали” Лионеля Месси. В отличие от поражений в финалах в предыдущих розыгрышах Кубка Америки, Лео не плакал, на его лице основном была растерянность и опустошенность.

Сборная Аргентины без трофеев на национальном уровне остается уже 26 лет.

Напомним, сборная Бразилии стала первым финалистом Копа Америка 2019.

Фото: Dreamstime

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