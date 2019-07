Сборная Аргентины уступила Бразилии в полуфинале Копа Америка 2019 и завершила выступления на турнире.

После финального свистка арбитра камеры “поймали” Лионеля Месси. В отличие от поражений в финалах в предыдущих розыгрышах Кубка Америки, Лео не плакал, на его лице основном была растерянность и опустошенность.

“Messi cospe no gramado que tanto criticou”

Assista ao pos-jogo descontraido da vitoria do Brasil sobre a Argentina com a galera do Falha de Cobertura https://t.co/uVFmVrt1Qt #FalhaNaSelecao pic.twitter.com/ezdK335Ygc

— globoesportecom (@globoesportecom) 3 июля 2019 г.