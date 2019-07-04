Букмекеры назвали фаворитов в борьбе за награду Золотой мяч 2019.

Вирджил ван Дейк главный фаворит у букмекеров, кто получит в конце года Золотой мяч.

27-летний футболист присоединился к Ливерпулю зимой 2018 за рекордную сумму £75 млн и сыграл огромную роль в победном для клуба сезоне в Лиге чемпионов 2018/19. Также ван Дейк был признан лучшим игроком АПЛ по итогам сезона-2018/19.

Голландец имеет все шансы впервые стать обладателем награды. Коэффициент на его победу 4/6.

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Шансы форварда сборной Аргентины и каталонской Барселоны Лионеля Месси стать шестикратным обладателем Золотого мяча несколько ниже и котируются коэффициентом 6/5.

Форвард сборной Португалии и Ювентуса Криштиану Роналду третий в списке фаворитов с коэффициентом в 12/1. Следом за ним идет еще один игрок мерсисайдцев египтянин Мохаммед Салах (18/1). Замыкает пятерку лидеров – новоиспеченный футболист мадридского Реала Эден Азар (25/1).

В полуфинале Лиги чемпионов 2018/19 Ливерпуль выбил из турнира Барселону Месси, а Ван Дейк получил заочную победу над аргентинцем.

Источник: SportBible