Хорватский полузащитник Реала Лука Модрич стал обладателем Золотого мяча-2018.

Хавбек Реала и сборной Хорватии Лука Модрич получил награду лучшего футболиста года от France Football – Золотой мяч-2018.

Церемония награждения состоялась в Париже 3 декабря.

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Лука Модрич стал первым футболистом за последние десять лет, который сумел прервать гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец и португалец начиная с 2008 года по пять раз становились обладателями Золотого мяча.

В этом году Модрич вместе с Реалом завоевал третий подряд трофей Лиги чемпионов, а также стал финалистом чемпионата мира с национальной сборной Хорватии.

Кроме хорвата на награду претендовали Криштиану Роналду, Антуан Гризманн, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Мохаммед Салах, Рафаэль Варан, Эден Азар, Кевин де Брюйне и Гарри Кейн.

Ранее Модрич стал лучшим игроком года по версии ФИФА.

Фото: Francois Nel/Getty Images.