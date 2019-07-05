Экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал заявил, что девять членов МОК получили взятки при выборе столицы Игр-2016, в их число входил украинец Сергей Бубка.

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал на судебном заседании заявил, что среди девяти членов МОК, чьи голоса были куплены при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года, был глава НОК Украины Сергей Бубка.

По словам Кабрала, о подкупе знали бывший президент Бразилии Луис Игнасио Лула да Силва и экс-мэр города Эдуардо Паес.

Во время судебного заседания Кабрал рассказал, что в августе 2009 года тогдашний глава НОК Бразилии Карлос Артур Нузман познакомил его с президентом IAAF Ламином Диаком. Нузман намекнул ему, что Диак сможет обеспечить Рио “пять или шесть голосов” в обмен на $1,5 млн.

Выборы столицы Олимпиады 2016 прошли 2 октября 2009 года в Копенгагене на 121-й сессии МОК. В первом раунде голосования выбыл американский Чикаго, но больше всего голосов набрал Мадрид. Во втором — Токио, а победил Рио-де-Жанейро. В заключительном — Рио-де-Жанейро обошел Мадрид (66 голосов против 32).

Олимпиада в Бразилии проходила с 5 по 21 августа 2016 года и стала первыми летними Играми в Южной Америке. Кабрал, который руководил штатом с 2007 по 2014 год, был задержан в том же году по делу о хищениях в нефтегазовой компании Petrobras, а затем осужден в целом до 100 лет тюрьмы за коррупцию.

Напомним, в августе 2018 французское издание Le Monde сообщило, что Бубка мог участвовать в коррупционной схеме по покупке голосов при выборе столицы ОИ-2016. Бубка сразу отверг все обвинения.

Источник: UOL

Фото: НОК