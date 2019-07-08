13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова получила разрешение Федерации фигурного катания Москвы выступать за Украину.

Российская фигуристка Анастасия Шаботова сменила спортивное гражданство на украинское.

Переход 13-летней спортсменки единогласно одобрила Федерация фигурного катания Москвы на заседании президиума.

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Шаботова тренируется в Москве в клубе Снежные барсы под руководством наставника Светланы Пановой.

В января 2019 года Шаботова во время прямого эфира в своем Instagram заявила, что для стабильных выступлений в фигурном катании необходимо принимать допинг.

К слову, российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышев дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Источник: FFKM