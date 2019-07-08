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Факти / Спорт

13-річна фігуристка, яка радила вживати допінг, виступатиме за Україну

13-річна російська фігуристка Анастасія Шаботова отримала дозвіл Федерації фігурного катання Москви виступати за Україну.

Анастасия Шаботова

Російська фігуристка Анастасія Шаботова змінила спортивне громадянство на українське.

Перехід 13-річної спортсменки одноголосно схвалила Федерація фігурного катання Москви на засіданні президіуму.

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Шаботова тренується у Москві в клубі Сніжні барси під керівництвом наставника Світлани Панової.

У січні 2019 року Шаботова під час прямого ефіру у своєму Instagram заявила, що для стабільних виступів у фігурному катанні необхідно вживати допінг.

До речі, російські біатлоністи Олександр Печенкін і Олександр Чернишов дискваліфіковані на чотири роки за порушення антидопінгових правил.

ДжерелоFFKM

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