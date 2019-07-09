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Факты / Спорт

Родители устроили побоище на матче детских команд в Мексике

В Мексике во время матча детских команд родственники юных футболистов устроили драку на трибуне.

Мексиканские фанаты

В Мексике во время матча детских команд родители и родственники юных футболистов устроили драку на трибуне.

Инцидент произошел в окрестностях города Аламос. Участники драки использовали зонты и другие подручные средства.

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После того как началась драка рефери матча решил остановить игру. Однако это не помогло остановить драку.

Побоище продолжалось несколько минут. Инициатором драки стал мужчина, который внезапно ударил одного из родителей на трибуне шлемом.

Напомним, в финале Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики минимально обыграла команду США.

Фото: Dreamstime

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