В Мексике во время матча детских команд родственники юных футболистов устроили драку на трибуне.

В Мексике во время матча детских команд родители и родственники юных футболистов устроили драку на трибуне.

Инцидент произошел в окрестностях города Аламос. Участники драки использовали зонты и другие подручные средства.

Читайте: Матч Кубка Либертадорес закончился массовой дракой футболистов под хоровое пение фанатов

После того как началась драка рефери матча решил остановить игру. Однако это не помогло остановить драку.

Deplorable lo vivido hace unos días en el Jardín Santiago Felipe Xicoténcatl (Parque Álamos) donde asistentes de un juego de niños se agarran a golpes. Esperamos que se tomen acciones con todos los involucrados. pic.twitter.com/2duG2sURuT — Colonia Álamos CDMX (@AlamosCDMX) 8 июля 2019 г.

Побоище продолжалось несколько минут. Инициатором драки стал мужчина, который внезапно ударил одного из родителей на трибуне шлемом.

Напомним, в финале Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики минимально обыграла команду США.